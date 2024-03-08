Україна

Коментар вінгера щодо двох європейських ліг.

Олександр Зубков розповів щодо різниці між чемпіонатами Угорщини та України - цитує офіційний сайт Шахтаря.

"В першу чергу може сказати щодо інфраструктури. Там більше створені умови для дітей. Також вболівальники, особливо на домашніх матчах Ференцвароша.

Повністю заповнена трибуна за воротами, вони майже не замовкають ні на хвилину. Дуже класна підтримка, у першій грі я навіть не очікував і був трішки в шоці. Стосовно суто футбольних відмінностей. Напевно, стан газонів трішки вищого рівня. Але я думаю, що наш чемпіонат поінтенсивніше. І там, напевно, кожен рік чемпіон вже вирішений наперед".

Цього сезону 27-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 9 асистів.