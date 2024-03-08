Україна

Керманич львів'ян висловився щодо матчу проти Дніпра-1.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Дніпром-1 у 20 турі УПЛ, передає офіційний сайт львівського клубу.

Пономарьов зазначив, що протистояти такій сильній команді його підопічним сьогодні було непросто. Він також висловився щодо того, що матч через тривоги тривав понад 4 години.

"І у поєдинку з Дніпром-1 у Львові ми мали хороші моменти, які просто не вдалось реалізувати, тоді гра б також склалась зовсім по-іншому. Сьогодні Рух грав проти серйозного суперника з якісними футболістами і непросто протистояти такій сильній команді. Дніпряни можуть використати будь-яку помилку і перевернути гру на свою користь, тож футболістам потрібно було діяти дуже сконцентровано.

На жаль, зараз такий час, що матчі перериваються через повітряні тривоги. Ми вдячні ЗСУ, що взагалі маємо можливість грати у футбол і проводити чемпіонат. Втім якщо оцінювати саме спортивну складову, то прикро, що доводиться грати по 4-5 годин, це не зовсім добре. Звісно, що всі команди в рівних умовах і це впливає на обидва колективи, але футболістам доводиться розминатись по 3-4 рази, а потім грати.

Кожен свій матч Рух грає на перемогу і ми віримо у своїх хлопців. Їм ще трохи не вистачає досвіду, але вони прогресують та вчаться грати на результат. Хочеться, аби вони грали ще якісніше, але тішить, що наші футболісти поступово ростуть.

У нас немає задачі виходити в єврокубки вже у цьому сезоні. Наше завдання – створення боєздатної та конкурентної команди, яка гратиме на хорошому рівні та з часом нав'яже боротьбу грандам українського футболу. Якщо нам зараз вдасться вийти у єврокубки, то ми будемо тільки раді, але не слід тиснути на хлопців – клуб тверезо оцінює ситуацію і наразі не вимагає цього", — заявив керманич львів'ян.

Наадаємо, Рух мінімально здолав Дніпро-1 на виїзді завдяки автоголу Сарапія.