Україна

Система ВАР буде задіяна на всіх поєдинках чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ визначився із суддівськими призначеннями на майбутні матчі 21 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема матч між київським Динамо та луганською Зорею обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Віталієм Романовим, а за системою ВАР стежитиме Ігор Пасхал.

Матч між донецьким Шахтарем та Минаєм довірили Володимиру Новохатньому, а допомагати йому з ВАР буде Максим Козиряцький.

УПЛ. 21 тур

12 березня, вівторок

13:00. ЛНЗ — Дніпро-1. Арбітр — Афанасьєв О. О. (Харків), арбітр ВАР — Копієвський В. В. (Кропивницький).

15:30. Динамо — Зоря. Арбітр — Романов В. М. (Дніпро), арбітр ВАР — Пасхал І. Ю. (Херсон).

18:00. Шахтар — Минай. Арбітр — Новохатній В. В. (Черкаси), арбітр ВАР — Козиряцький М. С. (Запоріжжя).

15 березня, п'ятниця

18:00. Олександрія — Ворскла. Арбітр — Омельченко О. В. (Слов'янськ), арбітр ВАР — Блавацький Р. А. (Львів).

16 березня, субота

13:00. Металіст 1925 — Рух. Арбітр — Заброда К. В. (Суми), арбітр ВАР — Балакін М. О. (Київська обл.).

15:30. Оболонь — Полісся. Арбітр — Шурман Д. Л. (Київська обл.), арбітр ВАР — Коваленко А. А. (Полтава).

18:00. Кривбас — Колос. Арбітр — Козик Я. В. (Мукачево), арбітр ВАР — Деревінський О. О. (Хмельницький).

17 березня, неділя

15:30 Чорноморець — Верес. Арбітр — Романюк А. М. (Івано-Франківськ), арбітр ВАР — Шандор О. А. (Львів).

Після 18 ігор Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Кривбас за додатковими показниками та маючи два матчі у запасі. Трійку найкращих замикає Дніпро-1, випереджаючи Динамо.