Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять першого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 21 туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та Дніпром-1, яке пройде на стадіоні "Колос" у Ковалівці.

ЛНЗ — Днiпро-1

Вiвторок, 12 березня, 13:00. Колос, Ковалівка. Пряма трансляція на UPL TV.

Сотий матч Максимова в УПЛ! Напевно, можна порівняти із сорокаріччям життя: вже є досвід, ще є мрії. Юрій Вільович не сидів у творчій відпустці жодного місяця: одразу після завершення славної кар'єри гравця почав працювати тренером. Не завжди він ним працював (зовсім недавно був спортивним директором Полісся), не завжди працював в Україні (цілих чотири країни, окрім України, набралося), але локальних успіхів він досягав і з Оболонню, і з Ворсклою, і з донецьким Металургом. Наразі намагається досягти і з Дніпром-1.

На цьому шляху Юрій Вільович має очевидну проблему. Склад не просто короткий: він унікально короткий. Цікаво, чи є ще в Європі команди, які починають склад суворо одинадцятьма дорослими людьми, а на лавці, крім воротарів, лише молодь не старша 20 років. А з Рухом саме так і було: 19-річний Ківінда, який став єдиною заміною Максимова, був найдосвідченішим гравцем на лаві.

Нічого не вдієш, багато травм. Зовсім свіжа, сумна новина: хоча Третьяков почав тренуватися, йому належить набрати форму – і проти ЛНЗ на нього чекати не варто (може, у кращому випадку на якісь хвилини). А Когут, Лєднєв, Сваток, Танчик, Горін і тренуватись ще не почали. Добре хоч Рубчинський відбув дискваліфікацію – півзахист може нарешті набути нормального вигляду.

І в цьому контексті дуже цікаво, як досвід Олега Дулуба допоможе йому підготуватися до суперника. Команда, яка вийде на поле стадіону “Колос”, все одно сильніша за ЛНЗ: Філіппов, Гуцуляк, Пiхальонок, звичайно ж, багато вміють. Але у Дніпра-1 вакуум за межами 11-12 гравців, і черкаський клуб це чудово знає. Можна чекати, зокрема, на перехоплення ініціативи у другому таймі.

Цікаві факти:

Дніпро-1 може зазнати 40-ї поразки в УПЛ.

20-й матч ЛНЗ в УПЛ, в тому числі 10-й домашній.

Безпрограшна гостьова гра Дніпро-1 в Чемпіонаті триває 4 гри: 3 перемоги та нічия.

100-й в Чемпіонатах гостьовий матч Юрія Максимова біля керма різних клубів.

30-й гол в УПЛ може забити Олександр Філіппов (Дніпро-1).

Різні клуби Олега Дулуба можуть пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч) або зазнати 30-ї поразки у всіх турнірах.

Олександр Каплієнко (ЛНЗ) може провести 100-й матч у всіх турнірах.

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