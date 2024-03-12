Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять першого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 березня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Динамо та Зорею, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Вiвторок, 12 березня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Центральний матч туру. Нехай команди і займають зараз четверте та дванадцяте місця: Зоря без перерв виходить у єврокубки з 2014-го, а Динамо... Смішно такі речі дізнаватися, але я перевірив: з 1985-го. Сезон-84/85, у якому кияни виграли Кубок СРСР, щоб потім взяти Кубок володарів Кубків, був останнім, у якому вони не були представлені у єврокубках. У Реала і те серія менша: він пропускав євросезон-96/97.

Обидві команди набрали по сім очок у трьох перших турах нового року – і якщо для Динамо будь-яка осічка дорівнює невдачі (окей, давайте трохи скромніше: будь-яка осічка не з Шахтарем та Дніпром-1), то для Зорі це практично ренесанс. Луганчани єдині в лізі досі не пропустили – вони й забили, щоправда, лише три голи у трьох матчах, але після того прохідного двору, який був усю першу частину минулого сезону, це було найпотрібніше.

Щоправда, відбитися від Олександрії та зіграти на нуль проти Мінаю та Ворскли – це завдання іншого рівня порівняно з грою проти Динамо. Які б проблеми не переслідували київський клуб, він так само лідирує за результативністю – при тому, що матчів зіграли менше, ніж майже всі. Ванат розкривається так, що, як на мене, саме він стане наступним продажем киян до Європи; Шапаренко перебуває у найкращій формі за роки; Бражко набагато краще за Сидорчука просуває м'яч вперед. Залишається тільки здогадуватися, в якій формі була б команда, якби Ярмоленко не травмувався...

Зорі буде дуже, дуже складно стримати цю атаку, в якій навіть незрозуміло, кого закривати насамперед. Частково заважатиме і заборона гравцям, які належать Динамо і перебувають в оренді у Зорі, гратиме проти Динамо. Але треба визнати: сам вектор розвитку луганського клубу змістився в той бік, коли це обмеження перестало бути визначним. Жоден із шести гравців, які орендовані у Києві, не став для Зорі важливим гравцем основи. Проте зафіксуємо ці імена: Антон Боль, Олександр Яцик, Вікентій Волошин, Артем Бенедюк, Ігор Горбач та Артем Слюсар. Як мінімум із запасом у Зорі будуть проблеми.

Щоправда, навантаження на оборону діє і з іншого боку поля. В Динамо весь сезон проблеми із центром оборони, і відмова від покупки центрального захисника це, звичайно, не змінить. Шовковський довіряє Михавку, але це відверто “сирий” гравець, і проти такого зрілого досвідченого майстра, як Герреро, йому буде складно. Загалом, можна очікувати, що центральний матч туру вивіскою виправдає очікування ще й результативністю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

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