Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять першого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Минаєм, яке пройде на домашньому стадіоні донецької команди.

ВІВТОРОК, 12 БЕРЕЗНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Перша команда проти останньої. Ще й на полі першої. По-хорошому, можна розраховувати на виніс – але футбол ніхто б не дивився, якби він був таким передбачуваним.

Любенович поставив Минаю дуже чіпку, оборонну гру. Перехід на схему з трьома центральними захисниками зробив команду з українсько-словацького кордону складним суперником для будь-кого. Звичайно ж, Шахтар все одно фаворит, але буде цікаво подивитися на те, як всі його зірки атаки проявлять себе на тлі надміцної опіки, ще й з підстраховкою.

До речі про зірок. Дуже цікаво, кого випустить Пушич лише за три дні після гри з Колосом. Кевін вийшов на заміну так, що його, здається, неможливо залишити у запасі знову. Траоре теж був гарний, але з ним, звичайно, не все так однозначно: Сікан активніший, він більше вимотує оборону. При цьому буркінієць просто краще відчуває Кевіна – і взагалі в атаках Шахтаря в другому таймі останньої гри була геометрія немов із золотих часів, коли грали Вілліан, Ілсіньо, Жадсон.

Взагалі матч інтригує саме інженерним підходом: тим, як Пушич планує вибудовувати атаку проти пересічного суперника, маючи такий великий вибір опцій в атаці. Минай Минаєм, але 25 мільйонів євро “гірники” витрачали точно не заради перемог над ним. Цікаво буде подивитися, як новий тренер планує розвиток атак. Якщо це планування є і воно грамотне – ми побачимо побудову нової великої команди, яка Порту не програє. Якщо його немає, можна і з Минаєм втратити бали.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

480-й матч Шахтаря на своєму полі в УПЛ.

Минай може 30-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Переможний серіал Шахтаря на своєму полі триває в Чемпіонаті 4 гри.

Безпрограшна серія Шахтаря триває в УПЛ 6 ігор: 4 перемоги та 2 нічиї.

Безвиграшна гостьова серія Минаю в Чемпіонаті триває 9 ігор: 3 нічиї та 6 поразок.

25-й гол в УПЛ може забити Мар’ян Швед (Шахтар), 20-й — Артем Бондаренко, 10-й – Єгор Назарина (усі — Шахтар), Владислав Вакула (Минай).

30-й «сухий» матч в УПЛ може провести Дмитро Різник (Шахтар).

Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

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