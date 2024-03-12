Україна

Спеціаліст висловився щодо результату матчу проти ЛНЗ.

Асистент головного тренера Дніпра-1 Юрія Максимова Сергій Ревут прокоментував підсумки гостьового матчу 21 туру УПЛ проти ЛНЗ, передає офіційний сайт дніпрян.

Ревут вважає, що сьогодні Дніпро-1 не заслуговував на здобуття трьох очок.

"Важка гра була. Сьогодні ми на перемогу не заслуговували. Юрій Вільйович провів після матчу бесіду з хлопцями і ця розмова була важкою", — заявив він.

Асистент Максимова додав, що гра складувалася для них не так, як вони планували.

"Нажаль, зараз ми не можемо підсилити гру замінами, адже у нас багато травмованих футболістів, а молодь, яка і виходить на заміну, ще не готова грати у повній мірі на такому рівні. Можливо, трошки пізніше вони заграють", — сказав Ревут.

Він відповів, чи давалася взнаки відсутність Максимова на лаві запасних.

"Він був поруч, підказував і команда чула ці підказки. Основне те, що у нас дуже коротка лава запасних і ми не можемо зіграти в оптимальному складі. Ось вже четверта гра після відновлення чемпіонату дуже важко нам дається", — зазначив асистент керманича Дніпра-1.

Ревут також оцінив дії ЛНЗ у цьому поєдинку.

"Хороша команда. Зараз усі клуби добре фізично підготовлені і легких перемог ні у кого не буде", — заявив він.

Нагадаємо, ЛНЗ зупинився за крок від можливої перемоги над Дніпром-1.