Україна

До завершення сезону триватиме орендна угода з Шахтарем.

Український нападник Іван Петряк у своїй професійній кар’єрі вже встиг змінити достатню кількість клубів.

Влітку минулого року тоді ще 29-річний виконавець повернувся до України на тлі трирічного періоду виступів у Угорщині в складі місцевого Фехевару, проте стати повноцінним гравцем основного складу донецького Шахтаря так і не зумів.

Додамо, що "гірники" заплатили за свого колишнього футболіста 1,5 млн євро, тоді як до цього продавали його до того ж самого клубу за 1,2 млн євро влітку 2019 року.

У цьому сезоні на рахунку українця ще не було жодного офіційного матчу, тож клуб вирішив знайти Петряку місце для здобуття ігрової практики.

Житомирське Полісся радо зголосилось на найближчі пів року взяти гравця до себе в оренду, і в день народження Івана "вовки" оголосили про цей трансфер.

У українській Прем’єр-лізі Петряк у складі Шахтаря та луганської Зорі зіграв 114 матчів, забивши 11 голів та віддавши 13 гольових передач.