Україна

Поєдинок відбудеться 17 березня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець прийматиме на своєму полі рівненський Верес.

Як повідомила пресслужба "моряків", цей матч пройде з вболівальниками на стадіоні, отримавши дозвіл від Одеської військової адміністрації.

"Футбольний клуб Чорноморець отримав дозвіл від Одеської військової адміністрації на проведення матчу УПЛ за присутності вболівальників на стадіоні. На це всі ми чекали дуже довго.

Але ми розуміємо, що позитивні емоції не повинні підмінювати собою велику відповідальність, яка покладена на всі підрозділи клубу.

Вже скоро ми розкажемо вам, де і як ви зможете придбати квитки на гру 21-го туру ліги проти НК Верес, яка відбудеться в неділю, 17 березня", – йдеться у заяві одеського клубу.

Матч Чорноморець — Верес відбудеться в неділю, 17 березня, о 15:30.