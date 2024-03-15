Україна

Керманич Металіста 1925 висловився про майбутній матч із Рухом в УПЛ.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 зустрінеться з львівським Рухом.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник поділився очікуваннями від майбутнього протистояння.

"Зараз налаштовуємося дати бій Руху, команді, яка грає своїми ресурсами, є хлопці, які приїхали з-за кордону, вони мріють про єврокубки. Але в нас теж є ті мрії, які ми хочемо досягти, а також нарешті виграти гру.

Ми працюємо, не підлаштовуючись до суперників. Ми розбираємо цю команду, це потужний колектив, який грає в пресинг по всьому полі й з цим потрібно щось робити, тим більше, що ми теж хочемо діяти так. Будемо дивитися. Той настрій, який є у нас зараз, граємо вдома, ми граємо, можна сказати, після вдалої гри, коли вже немає тих поразок, які зачастили в нас. Тож, сподіваюсь, що буде ще краще.

Буде зайвим, якщо я зараз почну розповідати, як ми будемо грати, що очікувати нашому супернику. Гра покаже. Ми працюємо, ми налаштовуємося. На жаль, наш суперник теж. Подивимося, думаю, буде цікаво", — цитує слова Скрипника пресслужба Металіста 1925.

Матч Металіст 1925 — Рух Львів відбудеться в суботу, 16 березня, о 13:00 за київським часом.