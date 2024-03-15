Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 15 березня 2024 року.
Карпати - Шахтар, фото львів'ян
15 березня 2024, 20:37
На львівському стадіоні Україна відбувся товариський матч за участі місцевих Карпат і донецького Шахтаря.
Команди Першої ліги та УПЛ не виявили сильнішого у протистоянні. "Леви" блискавично відкрили рахунок у матчі, але все ж поступилися за підсумками першого тайму. Тим не менш, львів'янам вдалося здобути нічию, відновивши паритет у другій половині зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Карпати (Львів) — Шахтар (Донецьк):
Карпати – Шахтар 2:2
Голи: Костенко, 1, Аріельсон, 76 (пен.) — Траоре, 13, 34
Карпати (1-й тайм): Кожухар, Саків, Бабогло, Векляк, Полегенько, Костенко, Чех, Чачуа, Хаса, Хромей, Невес
Карпати (2-й тайм): Ільющенков, Булеза, Мизюк, Козік, Романюк, Фетько (Тлумак, 69), Клименко, Рябов, Підлепенець, Демченко, Аріельсон
Шахтар: Рудько (Твардовський, 46), Гочолеішвілі, Назарина, Міроші, Педріньйо, Бондаренко (Азаров, 46), Цуканов (Кевін, 46), Криськів (Удод, 70), Невертон, Келсі (Ющенко, 80), Траоре
Попередження: Полегенько, Тлумак – Невертон, Криськів, Назарина