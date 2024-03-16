Металіст 1925 та Рух продовжуватимуть програму 21-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Лiвий Берег".

Металіст 1925 в минулому сезоні перервав свою чорну серію із семи поразок поспіль. Втім, перервав так, що цим складно пишатися: домашня нічия з ЛНЗ не дає приводу говорити про одужання. Все ж таки рішення посилювати в міжсезоння тільки атаку було помилковим: оборона “двадцять п'ятих” грає дуже слабо, і навіть ЛНЗ міг виривати перемогу, користуючись неузгодженістю захисників команди Скрипника.

Рух, тим часом, не бачить кордонів у своєму ривку до зірок. Слідом за виїзною перемогою над Колосом прийшла й виїзна над Дніпром-1. Вражаюче, як звичайний аутсайдер за один сезон пройшов шлях до боротьби за єврокубкові місця. Полісся у новому році виглядає зовсім неконкурентоспроможним, а більше переслідувачів у Руху начебто й немає.

Окремий інтерес: нещодавнє залучення Рухом до тренувань нових юніорів. Зазвичай це не більше, ніж данина поваги талантам, але у Руху, по-перше, тренер ще рік тому працював у молодіжці, а по-друге, більша частина основи вийшла звідти. Можливо сьогодні в УПЛ дебютують нові гравці.

Дуже цікаво, як молода лінія оборони Руху протистоятиме найдосвідченішим майстрам Металіста 1925 року: Гармашу, Юрченко, Юсову. Уникнути помилок біля своїх воріт “двадцять п'ятим” у протистоянні з Клімчуком, Квасницею та Ко буде вкрай складно – отже, треба спробувати перемогти у гольовій “перестрілці”. Не під “автобус”, врешті-решт, наймали Скрипника і брали під нього двох зірок атаки.