Україна

Харків'яни пропустили чотири голи в першому таймі та не змогли повернути інтригу в гру.

Металіст 1925 в рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату України грав проти Руху. У гостей через травму не грали Климчук та Притула, але це не завадило їм здобути потрібний результат. Вже на перших хвилинах Плюман шикарно увімкнув партнера по флангу, а в завершальній стадії підходу Сич пробив з лівої ноги в чужому штрафному — стійка врятувала харків'ян.

Харків'яни доволі активно діяли й також могли відзначитись забитим голом, коли Імереков головою скинув м'яч на дальню стійку, а Гармаш з декількох метрів не влучив у ворота. Втім, Рух відповів значно краще. Квасниця хитнув двох опонентів в чужому штрафному та опинився на газоні після контакту з ногою Фарини. Пенальті! Плюман впевнено реалізував свій шанс. 0:1.

Металіст 1925 не встиг прийти до тями, як пропустив вдруге - Пастух шикарною передачею знайшов Квасницю в чужому штрафному, а той обережно пробив повз Проценко. 0:2. Команда Скрипника не здавалась та йшла вперед великими силами, але захист продовжував провалюватись раз за разом та з часом помилки вартували голів.

На 34 хвилині Підгурський виграв боротьбу в Гармаша в центрі поля, протягнув м'яч через центр, не зустрів спротив та пробив в кут воріт. 0:3. А вже за декілька миттєвостей Сич навісив з правого флангу на дальню стійку, звідки Плюман розстріляв порожній кут воріт. 0:4. Це був нокаут, але Металіст 1925 все одно не зупинявся, за що заслуговує великої поваги.

Після перерви Роман отримав червону картку за грубу гру проти Проценка, якому у підкаті шипами розбив обличчя. Це дозволило господарям більше володіти ігровою ініціативою та навіть забити гол. Сумбур виник в штрафному Руху після подачі з кутового, а Русин проштовхнув м'яч у ворота. Арбітри дуже довго передивлялись повтор моменту та все ж таки зафіксували офсайд.

Втім, так званий гол престижу харків'яни забили. Імереков гарно зорієнтувався в чужому штрафному й відправив м'яч у ворота. Цього раз вже все в рамках правил. 1:4. В завершальні хвилини гри Металіст намагався відзначитись ще одним взяттям воріт, але захист Руху зіграв злагоджено та втримав перевагу у три м'ячі.

Металіст 1925 — Рух 1:4

Голи: Імереков, 84 - Плюман, 18, 36, Квасниця, 20 Підгурський, 34

Металіст 1925: Проценко (Мозіль, 52) — Капінус (Жичиков, 81), Червак, Імереков, Фарина — Габелок — Моура (Русин, 58), Гармаш, Юрченко, Бичек (Борячук, 59) — Юсов (Фрімпонг Овусу, 82)

Рух: Ледвій — Сич, Дідик, Слюбик, Роман — Підгурський (Холод, 61) — Плюман (Руніч, 60), Пастух, Бренер де Паула (Лях, 51), Квасниця (Теслюк, 90) — Карабін (Федор, 90)

Попередження: Мозіль, Червак — Підгурський, Плюман

Вилучення: Роман, 50