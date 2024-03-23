Football.ua представляє прев'ю перенесеного поєдинку 15-го туру чемпіонату України, який відбудеться 23 березня та розпочнеться о 15:30.
Прядун дуже радий поверненню в Черкаси / Фото: ФК ЛНЗ
23 березня 2024, 07:20
У рамках 15 туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та Минаєм, яке пройде на стадіоні "Черкаси-Арена".
ЛНЗ — Минай
Субота, 23 березня, 15:30. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV
В один день з матчами Англія – Бразилія та Франція – Німеччина глядачів потішить видовищем ще й УПЛ. ЛНЗ із Минаєм зіграють в один день зі збірними, по-перше, тому, що у них не дуже багато футболістів збірних у складі, а по-друге, тому, що вони не захотіли грати наприкінці листопада. Тоді у черкаського клубу виникли проблеми із проведенням матчу вдома, і Минай пішов йому назустріч.
Цікаво, чи не шкодує про цей перебіг ЛНЗ? Минай за ці чотири місяці став явно сильнішим. Желько Любенович поставив насичену оборону, налаштував вихід із оборони в атаку через фланги та зробив команду з українсько-словацького кордону повноцінним борцем за місце в УПЛ. Черкаський клуб, звичайно, зміг стати сильнішим набагато радикальнішим способом – просто посилившись гравцями рівня збірних – але... Гравців збірних, вочевидь, не буде :) Зокрема, Олів'є Тілль зайнятий у збірній Люксембургу, у нього 26 березня матч із Казахстаном.
Так чи інакше, ЛНЗ залишається фаворитом гри. Він, зрештою, не так багато матчів провів із Тіллем у складі, щоб без фронтмена зник “Рамштайн” черкаських атак. Минай окопається біля своїх воріт, спробує жалити ЛНЗ контратаками – і вся інтрига зводиться до того, чи вдасться команді Дулуба придумати нестандартні ходи в атаці чи ні. Перший гол, якщо він буде, вирішить дуже багато.
ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ
Минай може зазнати 50-ї поразки в УПЛ, в тому числі 30-ї гостьової.
Минайці можуть 30-й раз зіграти внічию в Чемпіонатах.
ЛНЗ першу перемогу в УПЛ здобув саме у грі з Минаєм.
Безвиграшна домашня серія ЛНЗ в Чемпіонаті продовжується 3 гри: 2 нічиї та поразка.
Безвиграшна гостьова серія Минаю в Чемпіонаті триває 10 ігор: 3 нічиї та 7 поразок.
Різні українські клуби Олега Дулуба можуть 30-й раз зіграти внічию або зазнати 30-ї поразки у всіх турнірах.
50-й матч в УПЛ може провести Артур Ременяк (Минай).
10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Минай).
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