Україна

Полтавському клубу збільшили квоту присутності на трибунах.

У рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла проведе матч проти київського Динамо.

Оскільки така гучна афіша викликала неабиякий попит серед уболівальників "зелено-білих", клуб ухвалив рішення звернутись до Полтавської ОВА із запитом щодо можливості допустити на гру більшу кількість глядачів.

Раніше у Ворскли був ліміт у 1000 відвідувачів на трибунах.

У підсумку, усі квитки було розпродано за лічені дні.

Після перевірки можливостей арени щодо забезпечення безпеки, у військовій адміністрації схвалили цифру в 2 800 уболівальників.

Матч Ворскла — Динамо Київ відбудеться 31 березня, о 15:30.