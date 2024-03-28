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Керманич Руху прокоментував підготовку до матчу проти ЛНЗ.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух на Арені Львів прийматиме черкаський ЛНЗ.

За кілька днів до протистояння головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував стан власних підопічних.

"Під час павзи на матчі збірних команда працювала у своєму звичному режимі. Сім наших гравців поїхали грати за молодіжну та олімпійську збірні України і, звісно, нам їх не вистачало.

Ми постійно слідкуємо за тим, як наші хлопці грають у збірних і задоволені, що вони представляють честь України на міжнародній арені та хочемо, щоб якомога більше наших гравців були затребувані на такому рівні.

Водночас період їхньої відсутності у клубі є непростим, адже важко готуватись, коли більша частина основної команди була відсутня. Також до першого матчу після цієї павзи не всі можуть підійти в оптимальних кондиціях.

На кожен матч ми налаштовуємось однаково і маємо одне завдання — здобути позитивний результат і гра з ЛНЗ не є виключенням.

У першому колі ми зустрілись з ними також після павзи на матчі збірних і нашим футболістам бракувало концентрації, відчувалось що вони не в оптимальній формі.

Матч у Черкасах був для нас одним з найгірших у цьому сезоні і ми не продемонстрували свою звичну гру. Зараз Рух хоче взяти реванш за поразку у першому колі.

ЛНЗ — якісна команда і важко передбачити за яким сценарієм піде гра із цим суперником. Хоча, звісно, Рух спробує нав’язати черкаській команді свій футбол та грати з позиції тиску. Взимку наш суперник провів хорошу трансферну кампанію і підсилив свій склад. Зокрема, ЛНЗ підписав якісних легіонерів.

Ми готуємось до серйозного протистояння і дуже поважаємо черкасців", — заявив український фахівець.

Матч Рух — ЛНЗ відбудеться 1 квітня, о 18:00.