Україна

Керманич рівненського колективу прокоментував прийдешній матч.

Рівненський Верес у рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги зіграє вдома проти криворізького Кривбасу.

Головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук за кілька днів до протистояння розповів про настрій власного колективу.

"Нам не вистачатиме у суботу дискваліфікованого Владислава Шарая. Це креативний гравець, завжди націлений на атаку. Це безперечно втрата для нас.

Кривбас — фізично сильна й дуже атлетична команда з хорошим підбором виконавців. Команда, яка є одним із лідерів чемпіонату. Тому тут якісь коментарі зайві. Для нас важливо не програти боротьбу. Серйозно налаштовуємось на цю гру.

У суботу в нас буде своя перевага — наш дванадцятий гравець, наші вболівальники на трибунах. Тому, ми віримо й налаштовуємось на позитив", — заявив український фахівець.

Матч Верес — Кривбас відбудеться 30 березня, о 18:00.