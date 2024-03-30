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Півзахисник Металіста 1925 розповів про підготовку до гри проти Зорі.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 проведе гостьовий матч проти луганської Зорі.

Захисник "жовто-блакитних" Владлен Юрченко напередодні гри поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Я не думаю, що цей матч буде якимось принциповим для мене. Звичайна календарна гра, тому налаштування на цей поєдинок таке саме, як і на решту матчів. Очікую дуже гарного виступу від нашої команди та перемоги.

Під час цієї міжнародної павзи в нас були дуже хороші та інтенсивні тренування, зіграли між собою гру. Був час трошки подумати, проаналізували останні матчі. Сподіваюсь, що це допоможе.

Зоря — це завжди про злагоджений колектив. Там пацани прагнуть до найвищих результатів. Буде складна гра. Я знаю, яка там ситуація всередині. Буде дуже важко.

Усі думають лише про перемогу та я сподіваюсь, що ми віддамо всі сили, щоб здобути перемогу. Це нам дуже потрібно, бо моральний стан такий, що після поразок його треба покращувати. Усі це розуміють та сподіваюсь, що буде зовсім інша гра команди, у порівнянні з матчем проти Руху", — заявив український виконавець.

Матч Зоря — Металіст 1925 відбудеться 31 березня, о 15:30.