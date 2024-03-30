Україна

"Гірники" відправили у ворота супротивника три м'ячі.

Шахтар в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату України грав на виїзді проти Оболоні. В стартовому складі "гірників" з'явився Мар'ян Швед, а Марлон Гомес потрапив на лаву для запасних. В "пивоварів" варто відзначити дебют у старті Євгена Запорожця. У Шахтаря у заявці був відсутнім Ярослав Ракицький — в захисника пошкодження литкового м'яза.

З перших хвилин господарі намагались пресингувати супротивника та мали нагоду відзначитись - Суханов був першим на підборі біля чужого штрафного та пробив в один дотик, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Шахтар відповів хвилин за десять - Швед потужно пробив зі штрафного з лівого флангу, проте Кічак з великим труднощами перевів м'яч на кутовий.

В продовженні атаки "гірників" Бондаренко пробивав з меж штрафного, але Кічак врятував команду, а після цього ще й впорався з вкрай небезпечним добиванням від Коноплі. Все це були лише перші дзвіночки, а гол стався незабаром. Швед передачею з центра поля розрізав оборону супротивника, Сікан обіграв Кічака та пробив в порожні ворота. 0:1.

Оболонь з перших хвилин грала дуже грубо, а згодом до фестивалю порушень правил додались й гравці Шахтаря. Арбітр Олександр Кальонов дуже непогано тримався та не викликав питань своїми рішеннями. Втім, заспокоїти команди змогла тільки перерва. Але перед цим був гол - Лукьянчук подарував м'яч Шведу біля свого штрафного, а Мар'ян пробив — після рикошету ігровий снаряд залетів в кут. 0:2. Та й не обійшлось без вилучення: Суханов отримав червону за грубий підкат проти Шведа.

На початку другого тайму Шахтаря взяв гру під свій контроль та мав змогу забити третій гол, коли Судаков здорово пробив в дальній кут з кута штрафної, але Кічак витягнувся в струну та врятував команду. Оболонь змогла відповісти та ще і як! Мороз пробив з підступів до штрафного точно в дальній кут. Втім, гол не зарахували через офсайд.

Відзначимо, що на полі з'явився Марлон Гомес, для якого цей матч став дебютним у складі гостей. "Гірники" продовжували тиснути - Кевін круто розібрався на фланзі та подав на Траоре, але удар нападника прийшовся трохи вище воріт. А у наступній атаці Траоре віддав праворуч на Гочолеішвілі, а той потужно прострілив — Кевін не зміг підлаштуватись під м'яч, щоб пробити, знаходячись в декількох метрах від воріт.

Здавалось, що матч завершиться за рахунку 0:3, але вже під завісу гри Швед обігрався з Траоре та пробив повз Кичака з меж штрафного. 0:3. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував розгромну перемогу "гірників".

Оболонь — Шахтар 0:3

Голи: Сікан, 16, Швед, 45+2, 90

Оболонь: Кичак — Карась, Лук'янчук, Дубко — Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагієв, 80), Запорожець (Косовський, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневський, 85) — Краснопір (Тарануха, 64), Суханов

Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 46), Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів (Степаненко, 46) — Швед, Бондар, Судаков (Гомес, 60), Кевін (Егіналду, 76) — Сікан (Траоре, 59)

Попередження: Грисьо, Дубко — Судаков, Траоре, Сікан

Вилучення: Суханов, 45+7