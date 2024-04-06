Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 23-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 квiтня та розпочнеться о 15:30.

Верес та Оболонь розпочнуть програму 23-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Авангард" у Рівному.

ВЕРЕС — ОБОЛОНЬ СУБОТА, 6 КВIТНЯ, 15:30. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

23-й тур УПЛ стартує із класичної боротьби за виживання. Верес та Оболонь разом сидять у зоні перехідних матчів, разом мріють звідти піднятися, разом не хочуть опускатися в зону прямого вильоту – і, звичайно, для них критично важливо добути результат саме сьогодні, оскільки майже всі суперники, з якими їм доведеться зіграти до кінця сезону, тією чи іншою мірою сильніше.

Відповідно, сьогодні у Рівному буде шалений настрій за виграш кожного єдиноборства. І Верес, і Оболонь цього сезону чудово заважають суперникам грати у футбол: пресингують по всьому полю, задіяють у чорновій роботі навіть нападників. У найкращі моменти така гра призводить до успіхів проти команд із самої верхівки (нічиї з Шахтарем та Динамо у Вереса, перемоги над Динамо та Дніпром-1 у Оболоні), але так добре буває, як ви розумієте, не завжди...

Обидві команди будуть змушені якось упоратися без своїх форвардів, які синхронно почали відбувати дискваліфікацію. Саме “почали”, так як і Мрвальєвич у Вереса, і Суханов у Оболоні синхронно отримали червоні картки і поки що чекають, на скільки матчів вони будуть дискваліфіковані (може, безумовно, і на один, але сьогоднішню зустріч пропустять обидва). Втрата Вереса, безумовно, бiльш значуща: чорногорець чудово вписався в команду і за п'ять матчів забив стільки ж голів, скільки українець за 20 (по три).

Обом командам комфортніше грати другим номером. У зв'язку з цим цікаво, як вони віддаватиму один одному м'яч – і скільки він пробуде у повітрі, а не на газоні. Загалом, чекаємо на бадьору бойову гру – те, що треба для старту туру.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може зазнати 80-ї поразки в УПЛ. Безвиграшна домашня серія Вересу триває 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки. Верес на своєму полі пропускає голи в чемпіонаті впродовж 7-ми ігор – 16 м’ячів. Безвиграшна гостьова серія Оболоні триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки. Гравці Оболоні з 11 листопада минулого року більше одного голу за гру в чемпіонаті не забивають. 20-й «сухий» матч УПЛ може провести Артем Кичак (Оболонь).

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