Україна

До житомирського клубу приєднався аргентинський функціонер.

Виконувачем обов'язків спортивного директора Полісся призначено аргентинського тренера і функціонера Даріо Друді, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Минай — Полісся 2:3 Відео голів та огляд матчу 08.04.2024

Кадрові зміни у клубі після зустрічі житомирців із Минаєм анонсував президент Геннадій Буткевич.

"Пріоритетними напрямками в.о. спортивного директора Даріо Друді будуть: залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціал для створення атакувальної швидкої вертикальної моделі ведення гри, яка викликатиме щирі неповторні емоції і дасть змогу вболівальникам пишатися клубом", — йдеться у заяві на оф. сайті Полісся.

Зазначимо, що раніше 36-річний аргентинець вже працював в Україні. Протягом 10 матчів у 2016 році він виконував обов'язки головного тренера кропивницької Зірки. Деякий час Друді займав посади спортивного директора та асистента керманича львівських Карпат.

Попереднім місцем роботи Даріо була іспанська Альмерія. Там він перебував протягом майже чотирьох років.