Україна

Команда Володимира Пятенка мінімально поступилася хорваткам.

У другому матчі відбору на Євро-2025 жіноча збірна України вирушила на гостьовий матч проти Хорватії після перемоги над жіночою командою Косово в першому турі (2:0).

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Лойна на 18-ій хвилині, який і наніс поразку нашим дівчатам.

Наступний свій матч у відборі на чемпіонат Європи жіноча українська збірна зіграє 31 травня на виїзді проти Вельсу, який є лідером турнірної таблиці з двома перемогами у перших двох турах та різницею забитих та пропущених 10-0.

Хорватія — Україна — 1:0 (1:0)

Гол: Лойна (18).

Хорватія: Бачич (к), Сліпчевич, Балог (Кунштек, 25, Країнович, 74), Невркла, Врачевич, Єленчич, Пезель, Лойна (Відович, 74), Крзнарич, Маркович (Глібо, 87), Руделич (Єдвай, 87).

Україна: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко (к), Басанська, Панцулая (Андрухів, 46), Хімич, Семків (Апанащенко, 46), Овдійчук (Козлова, 82), Кравчук (Калініна, 68), Глущенко (Молодюк, 82).