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Керманич Вересу прокоментував підготовку до матчу проти ЛНЗ.

Рівненський Верес у двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ.

За кілька днів до протистояння головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував підготовку власної команди.

"До матчу проти ЛНЗ готуємось із позитивним настроєм. Минулого тижня ми здобули три дуже важливі у контексті боротьби за виживання очки у поєдинку проти Оболоні. Попереду — новий виклик. І зараз вся команда сконцетрована на майбутньому протистоянні у Черкасах.

На нас чекає непростий виїзд. Але такі переїзди для команди — буденність. Не думаю, що 500 кілометрів можуть стати якоюсь проблемою. До того ж, ми їдемо заздалегідь. У переддень матчу проведемо у Черкасах передігрове тренування.

Як і ми, ЛНЗ готується до цієї гри з позитивними емоціями. Вони зуміли відібрати очки у виїзному матчі проти Динамо. Зіграли у звичний для себе футбол — у три центральні захисники і у Києві їм це дуже добре вдалось.

Вони добре підсилилися взимку і зараз перебуває у хорошій формі. Але й ми стали сильнішими. Тому, очікую цікавого футболу у понеділок.

У контексті дискваліфікації Валерія Кучерова — можу сказати, що травмований раніше Євген Банада поступово повертається до тренувань. Завтра-післязавтра він пробуватиме свої сили у загальній групі", — заявив український фахівець.

Матч ЛНЗ — Верес відбудеться 15 квітня, о 15:30.