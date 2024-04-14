Україна

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч УПЛ.

В рамках елітного дивізіону чемпіонату України Шахтар зіграє на виїзді проти Ворскли. В старті "гірників" вийде Дмитро Криськів, а також Данило Сікан.

У Ворскли відзначимо появу Якубу Наджееба та Артема Челядіна.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Пердута, Наджееб — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін, Мякушко — Степанюк

Запасні: Домолега, Вокррі, Ізотов, Рамірес, Сантана, Толі, Прус, Нестеренко, Адулай Джау Коджові, Ковталюк, Островський, Галас

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондар, Криськів — Зубков, Судаков, Кевін — Сікан

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Педріньйо, Дісмас Міроші, Лемкін, Назарина, Гомес, Степаненко, Келсі, Траоре, Невертон, Швед

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 13:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.