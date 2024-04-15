Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 24-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 15 квiтня.

Вся увага на Черкаси та Київ.

ЛНЗ — Верес

Понедiлок, 15 квiтня, 15:30. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

Оболонь та Минай вже зіграли на користь Вереса, ніхто з них не переміг, але апетит приходить під час їжі. Клуб із Рівного тепер боротиметься за те, щоб вийти із зони перехідних матчів: навіть зараз до Олександрії, яка посідає 12-те місце, лише п'ять очок.

Заважатиме цьому відсутність капітана, основного воротаря – причому замінити їх буде, очевидно, одна і та ж людина. З втратою Богданом Когутом місця в основі з капітанкою пов'язкою команду на матчі виводив Валерій Кучеров – але він минулого туру отримав зайву жовту, через яку дискваліфікований на цей матч. А Євгена Паста ніхто не дискваліфіковував – але він, на жаль, травмував коліно. За його словами, він пропустить близько семи місяців, Верес уже навіть заявив на сезон молодого Вадима Ющищина.

Але Ющищин Ющищиним, а Паста у матчі з Оболонню змінював Богдан Когут – і, звичайно, сьогодні чекаємо насамперед його. Можна сказати, ми за ним сумували – це один із найхаризматичніших і куражніших голкіперів ліги. До нього є питання щодо гри ногами, багато в чому тому й грав Паст – але сьогодні у капітана (справжнього, за заявкою на сезон) рівнян буде можливість руками та ногами зачепитися за місце в основі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Морозко, Кухарук, Кучеренко — Янаков, Гайдучик, Шарай

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковальов, Муравський, Саліху, Стасюк — Бар, Рибалка, Яшарі — Молло, Наумець

прогноз 0:0

МЕТАЛIСТ 1925 — ДНIПРО-1

ПОНЕДIЛОК, 15 КВIТНЯ, 18:00. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

“Цифрове” дербі – як глузування з тих багатих, ситих часів, про які в нас прийнято ностальгувати. Які дуелі розігрували команди з Харкова та Дніпропетровська! Вони були яскравіші за “класичне”, яке надто часто було нудним через близькість титулів. Десятки тисяч фанатів на трибунах, найяскравіші перфоманси на полі та за його межами – за різними опитуваннями, ця дуель вважалася навіть гарячішою та гострішою, ніж дуелі Шахтаря та Динамо, які вже тоді набридли один одному.

Сьогоднішня гра, в принципі, може стати чудовим прикладом того, наскільки багато змінилося у футболі за останні десять років – і в який бік. Футбольні гордості Харкова та Дніпра померли, реінкарнувалися з цифровими придатками, втратили і найкращих гравців, і тренерів, і 90% бюджету – а потім ще й повномасштабне вторгнення прийшло, через яке Металіст 1925 гратиме не у Харкові. Що вдієш, завдання “шикувати” змінилося завданням “вижити” в багатьох інших сферах, крім футбольної.

При цьому, звісно, й обидві команди виступають у мінорному темпі. Металіст 1925 вже 11 турів не перемагає, закономірно опустився в зону вильоту і дуже, дуже багато пропускає. Шість матчів цього року включили 14 голів у воротах Мозiля і Проценка. Дніпро-1, звичайно, в принципі вирішує інші завдання, але новий рік приносить команді здебільшого розчарування. Команда знову і знову втрачає очки, а в останньому турі здобула ще й нові травми: Пiхальонок і Філіппов вибули точно, Сарапій під великим питанням.

Відповідно, Дніпро-1 атакуватиме без атаки (травмована), а Металіст 1925 – оборонятиметься без оборони (просто дуже слабка). Що ж, дербі на те й дербі, щоб iнтригувати завжди.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юрченко, Дмитренко — Борячук — Юсов, Сидоров

Дніпро-1: Волинець — Пасіч, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Танчик, Третьяков, Лєднєв — Гуцуляк