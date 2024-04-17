Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять 15-го туру чемпіонату України, який відбудеться 17 квiтня та розпочнеться о 18:00.

Чи буде у Ротаня такий чудовий настрій і наприкінці дня? / ФОТО: ФК ОЛЕКСАНДРІЯ

Чи буде у Ротаня такий чудовий настрій і наприкінці дня? / ФОТО: ФК ОЛЕКСАНДРІЯ

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Олександрiєю та Оболонню, яке пройде на домашньому стадіоні перших.

Олександрiя — Оболонь

Середа, 17 квiтня, 18:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Матч, який може остаточно закрити питання щодо боротьби за виживання, так і розпалити її заново.

Олександрія випереджає Оболонь (і заразом Верес) на п'ять очок. Виграти у “пивоварів” – і вони із ймовірністю відсотків у 99 не відіграють восьмиочкове відставання за шість турів. Більше того, тоді Оболоні буде дуже важко вибратися із зони перехідних матчів кудись, крім зони прямого вильоту – і до 12-го місця буде шість очок, і відігравати їх доведеться у Колоса, а решта суперників на кшталт Зорі виглядає просто незрівнянно сильнішими. При цьому перемога, зрозуміло, сточить відставання до мінімальних величин, які відіграються за один тур.

Щоправда, це розклади, а за фактом Оболоні дуже складно розраховуватиме на успіх у Кіровоградській області. Ротань за зиму таки досяг прогресу: тепер його команда, принаймні, на своєму полі – надскладний суперник абсолютно для всіх. Динамо та Шахтар, разом узяті, за 180 із зайвих хвилин забили тут один гол на двох.

При цьому Олександрія і забиває мало: з “гірниками” фінальний свисток зафіксував 0:0, з Ворсклою – 1:0, із Зорею – 0:0, з Динамо – 0:1. І це означає, що особливо складно буде забити команді, яка востаннє забивала на виїзді... на початку листопада, у грі з Рухом. Колос, Кривбас, Верес, Динамо – усі ці виїзди (у разі з Динамо виїзд, звичайно, дуже умовний) атака Оболоні відбігала вхолосту.

А ще цікаво, на кого покладеться Іващенко у спробах стримати удари Калiтвiнцева, Ковальця, Шулянського та інших олександрійців. Олександр Рибка отримав вилучення у минулому турі, але він і так зіграв уперше з жовтня. Вибір між Артемом Кічаком і Назарієм Федорівським, які змінюють один одного – і, як бачимо, удвох поступаються місцем Рибці – абсолютно непередбачуваний. Перші шість турів, влітку, грав Назарій, потім Олександр, з холодами настав час Артема – і навіть весною встигли пограти всі троє. Оболонь взагалі рідкісний приклад клубу, в якому навіть без травм та дискваліфікацій ігровий час отримують усі три воротарі. Зазвичай це показник, що тренер не задоволений жодним – але сьогодні від цього вибору Іващенка залежить дуже багато.