Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв першого дня 25-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 20 квiтня.

СУБОТА, 20 КВIТНЯ, 15:30. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Кривбас, який останнім часом явно втратив темп, спробує повернутися на шлях перемог проти Чорноморця. Одесити відверто дограють сезон – і справа тут навіть не у конкретних відставаннях та відривах (12 очок від зони єврокубків, дев'ять – від зони перехідних матчів), а у конкретному перфомансі від гри до гри. Програші Вересу та Ворсклі на своєму полі поступаються своїм місцем бравій перемозі в Житомирі, яка, у свою чергу, змінюється сірою поразкою від Зорі. Здається, в Одесі влітку будуть великі зміни...

Кривбасу є сенс боротися за кожне очко: навіть якщо Динамо та Шахтар уже втекли вперед (що теж далеко не факт), президентському клубу буде приємно здобути бронзові медалі. Нехай вони дуже мало чимось відрізняються від четвертого місця, медалі – це досягнення, яке можна внести до Вікіпедії, клубних соцмереж, потім про нього згадувати і так далі. Але велика проблема у контексті саме найближчого матчу – відсутність Бескоровайного. Захисник у матчі з Рухом отримав четверту жовту картку, яка означає дискваліфікацію на цей тур.

В принципі, Вернидуб вже тоді замінив Бескоровайного у перерві – тож, можливо, він ще й з фізичних причин не готовий грати. Це стало приводом для дебюту Натаніеля Сантіні: січневого новачка із Сьона, який представляє Гваделупу. Подивимося, що він уявляє собою – дуель хоч із Штогріним, хоч із Ієде не буде простою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Кузик — Бадібанга, Авагімян, Штогрін

Кривбас: Маханьков — Бандейра да Фонсека, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Кузик, Микитишин, Соса — Кожушко

прогноз 1:1

Субота, 20 квiтня, 18:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Хто б міг подумати, що призначення Колос Генінсона, анонс побудови більш амбітної команди призведе до включення в боротьбу за виживання. В останніх шести турах у команди з Ковалівки лише одне набране очко, це із запасом найгірший темп у лізі. Чесно кажучи, всім причетним до Колоса треба радіти, що в Оболоні якось розладналася в останні місяці гра, а Металіст 1925 в принципі не виправдав надій. Тільки тому відрив від зони перехідних матчів ще є.

Насамперед це створює дамоклів меч над головою тренера: хто-хто, а Генінсон жодних сентиментальних почуттів до Вишняка не відчуває і при загостренні проблем почне прагнути зміни тренера. А це означає, що Колосу треба боротися за кожен метр простору і кожен аут у Полтаві: одне очко в семи матчах може бути перебором навіть для терплячого керівництва Колоса.

Допомогти у досягненні результату Вишняку та компанії може дискваліфікація Крупського. Правий захисник Ворскли перебрав карток – і, звичайно, його з легкістю може замінити місцева легенда Пердута, але для цього йому доведеться піти з центру оборони. А в центрі оборони у Ворскли в принципі дефіцит, тому, власне, Пердутi на 34-му році кар'єри і доводиться освоювати навички центрбека... Може, підніметься з лави Сантана, а може, ми побачимо Чеснакова – але, в будь-якому разі, Паулаускасу і компанії розвернутися буде трохи простіше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Сантана, Наджееб — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін, Мякушко — Степанюк

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Гончаренко, Цуріков — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Паулаускас