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Форвард Оболоні прокоментував підготовку до Металіста 1925.

Київська Оболонь у двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти харківського Металіста 1925.

Посеред тижня "пивовари" провели перенесений матч п’ятнадцятого туру проти Олександрії, зігравши внічию на полі суперників (2:2).

Після завершення тієї гри нападник команди Валерія Іващенка Ростислав Тарануха прокоментував як зустріч на Ніці, так і прийдешнє протистояння.

"Це була принципова гра з цікавим завершенням. Думаю, кожен уболівальник Оболоні та Олександрії отримав задоволення. Ми поділили очки й продовжуємо боротись за виживання.

Дивлячись на те, як складався сьогоднішній поєдинок, то це гарний результат для нас. Ми рухаємося далі, у нас наступна гра проти Металіста 1925 уже за 4 дні. Тому сьогодні видихнули і з завтрашнього дня готуємося до харків’ян.

Перший тайм у нас дещо не вдався. Олександрія добре контролювала м’яч, створювала моменти біля наших воріт, але вся наша оборона, разом із воротарем, витримали цей натиск. У другому таймі ми перелаштувались, почали створювати гострі моменти, які вдало реалізували.

Після мого забитого м’яча суперник побіг відіграватись. Вони створили потужний натиск на наші ворота, десь ми від цього просіли. Я думаю, що всі вболівальники мають бути задоволені, адже це був чудовий матч.

Наша мотивація на залишок сезону — набирати максимальну кількість очок щоб залишитися в УПЛ. Нам треба брати у кожному матчі по три очки", — заявив український виконавець.

Матч Металіст 1925 — Оболонь відбудеться 22 квітня, о 15:30.