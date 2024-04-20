Україна

Форвард Руху прокоментував підготовку до матчу проти Миная.

Львівський Рух у двадцять п’ятому тур української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти закарпатського Миная.

За кілька днів до протистояння нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін розповів про настрій усередині колективу.

"Команда з хорошим настроєм готується до матчу проти Миная — ми налаштовані лише на перемогу. Зараз у нас проходить стандартний тижневий цикл підготовки.

Якщо порівнювати, як грав Минай у першій частині сезону та як грає зараз, то тепер це набагато гостріша та небезпечніша команда. Вони почали багато забивати і демонструють цікавий ігровий малюнок, зокрема добре атакують флангами.

Закарпатці борються за виживання і гратимуть вдома, тож це буде непростий для нас поєдинок. Та Рух звик до такого тиску і має хорошу переможну серію у виїзних матчах — її слід продовжувати й здобувати позитивний результат", — заявив український виконавець.

Матч Минай — Рух відбудеться 22 квітня, о 13:00.