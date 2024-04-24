Україна

Система ВАР буде задіяна на всіх поєдинках чемпіонату України.

У Будинку футболу пройшло жеребкування, за допомогою якої були призначені суддівські бригади на майбутні матчі 26 туру української Прем'єр-ліги.

До цього таким же чином були визначені арбітри для матчів двох минулих турів та півфіналів Кубку України.

УПЛ. 26 тур

27 квітня, субота

13:00 Дніпро-1 — Динамо. Арбітр — Іванов Ю. В. (Донецька обл.). Арбітр ВАР — Омельченко О. В. (Слов'янськ).

13:00 Минай — Чорноморець. Арбітр — Резніков Д. М. (Кам'янське). Арбітр ВАР — Коваленко А. А. (Полтава).

15:30 ЛНЗ — Шахтар. Арбітр — Копієвський В. В. (Кропивницький). Арбітр ВАР — Козиряцький М. С. (Запоріжжя).

18:00 Рух — Верес. Арбітр — Солов'ян О. М. (Київська обл.). Арбітр ВАР — Пасхал І. Ю. (Херсон).

28 квітня, неділя

13:00 Зоря — Оболонь. Арбітр — Афанасьєв О. О. (Харків). Арбітр ВАР — Романов В. М. (Дніпро).

15:30 Колос — Олександрія. Арбітр — Деревінський О. О. (Хмельницький). Арбітр ВАР — Панчишин Д. І. (Харків).

18:00 Кривбас — Металіст 1925. Арбітр — Шандор О. А. (Львів). Арбітр ВАР — Блавацький Р. А. (Львів).

29 квітня, понеділок

18:00 Полісся — Ворскла. Арбітр — Балакін М. О. (Київська обл.). Арбітр ВАР — Новохатній В. В. (Черкаси).

Після 24 турів Шахтар набрав 58 очок та очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи київське Динамо на чотири бали.