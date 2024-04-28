Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 26-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 28 квiтня.

НЕДIЛЯ, 28 КВIТНЯ, 13:00. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УНIАН

Неділю відкриють дві команди, які опинились у таблиці за п'ять турів до кінця сезону недозволено низько.

Зоря десять років без перерв грала в єврокубках – у сезоні-2024/25 ця серія перерветься. Півбіди, що це станеться: справжнє лихо демонструє, що вони втратили шанси на єврокубкову зону за шість (!) турів до кінця. Тобто навіть стовідсотковий набір очок на фініші не врятує від найгіршого сезону за всю нову епоху. Ну а Оболонь, за дійсно хорошого старту сезону, розучилася перемагати – один виграш у 15 останніх турах – і тепер навіть від останнього місця має відрив лише у два очки.

При цьому очевидним фаворитом виглядає Зоря. Її і з Шахтарем, за великим рахунком, не пощастило: одну нічию в двох матчах команда точно заслужила. З Дніпром-1 нічию здобули за фактом, Чорноморець, єдиного недавнього суперника не з самої верхівки таблиці, обіграли – ну а Оболонь у таблиці ще нижчий, ніж одесити... При цьому Зоря має явну проблему, яка залишилася від матчів з тим же Шахтарем: Сапутін відбуватиме дискваліфікацію за вилучення. Втім, Турбаєвський ще до сьогоднішнього дня зіграв 18 матчів у сезоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Кирюханцев, Батагов, Боль, Бутко — Башич, Хахльов, Яцик, Дришлюк — Антюх, Герреро Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Приймак, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо — Краснопір, Тарануха Сапутін — Кирюханцев, Батагов, Боль, Бутко — Башич, Хахльов, Яцик, Дришлюк — Антюх, Герреро

прогноз 2:0

КОЛОС — ОЛЕКСАНДРIЯ

НЕДIЛЯ, 28 КВIТНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Дуель двох типових провінційних команд із середини таблиці. Ось тільки зараз і Колос, і Олександрія виявилися надто, за своїми стандартами, близько до небезпечної зони. Колос тільки минулого туру, завдяки несподіваній перемозі в Полтаві, пішов з 12-го місця – і скинув на нього олександрійців, які дуже прикро програли ЛНЗ.

Від команди Ротаня час уже чекати якщо не ривка, то хоча б його подоби: в останніх п'яти турах вона не перемогла жодного разу, хоча зіграла мало не з усіма аутсайдерами. Але Колос показав ознаки одужання, самим фактом перемоги. Думаю, ми побачимо саме класичний матч середняків: гранично обережний, “шаховий”, з триманням 0:0 в умі. Але чи здатна оборона Олександрії обійтися без нових подарунків суперникам?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Безбородько

Олександрія: Шевченко — Копина, Білошевський, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Бєляєв

прогноз 0:0

КРИВБАС — МЕТАЛIСТ 1925 НЕДIЛЯ, 28 КВIТНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Якщо в Оболоні одна перемога у п'ятнадцяти матчах, то у Металіста 1925 одна в дев'ятнадцяти – і заслужене останнє місце. Не такої конвертації своїх коштів, підозрюю, чекав президент Носов... І навіть Оболоні не дали минулого туру здобути перемогу багато в чому через успіх: для перемоги “пивовари” створили чимало. Весь клуб, від президента до гравців, говорить про час, який потрібний на побудову атакуючого футболу, але якщо “двадцять п'яті” вилетять, то вони втратять набагато більше часу, ніж якби відбилися, граючи за старою схемою, цей сезон.

І на тлі цього доведеться приїжджати до Кривого Рогу. Перемога гарантує Кривбасу медалі на 99% – Дніпро-1 точно не відіграє дев'ять очок за чотири тури – і це означає, що Вернидуб зробить все, щоб здобути результат ще до травня. Це означатиме баланс у центрі поля, велику увагу до стримування Гармаша з Юрченком та вичікування помилок харків'ян. Чи дочекається цього Кривбас? Імовірність цього, чесно кажучи, є високою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Соса — Кожушко

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Гармаш — Юрченко — Борячук, Сидоров