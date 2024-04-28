Україна

Черговий матч у Ковалівці минув без забитих м'ячів для обох команд.

Продовжувалась недільна програма двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги матчем у мальовничому селі Ковалівка, де також команди-учасниці протистояння вирішували власні завдання на межі із зоною перехідних матчів. Місцевий Колос приймав Олександрію, і чого-чого, а рясної кількості забитих м’ячів від цих команд точно очікувати не доводилось.

А все тому, що перед нами були колективи під орудою Ярослава Вишняка та Руслана Ротаня — адептів прагматично футболу, що називається, "на результат", який цього сезону вже неодноразово грав як на користь їхнім командам, так і міг добряче нашкодити. "Поліграфи" на цьому знались, як ніхто інший, бо починали другу частину сезону дуже потужно, а потім радше дарували суперникам очки, аніж чіплялись за бажані результати.

Це був звичайний день у Ковалівці. Трохи сонячно, мінлива хмарність, гарний весняний день. Куди там до того футболу в першому таймі? Напевно, так і думали про себе команди, коли демонстрували на поле це "щось" до перерви. Жодного удару по воротах, жодних акцентів, жодних намагань загострити гру, жодного просування до атаки. Із обох стороні — ніхто не виділявся на загальному тлі. Окрім Логінова, травма якого на самому початку матчу й стала головним хайлатом першого тайму.

Якщо брати за великим рахунком, то другий тайм за сценарієм наслідував перший переважну частину ігрового часу. Але потім в складі Олександрії на полі з’явився Погорілий і тільки на його рахунку в підсумку було два повноцінних гольових моменти. Але ж треба влучати по воротах у відмінних ситуаціях, навіть голи вони залишаються порожніми, проте ця історія була не про нашу гру.

Колос намагався вирівняти баланс за створеними нагодами й у цьому своєму прагненні ледь не дійшов до страшного — забитого м’яча! Уже в компенсований час Велетень із меж воротарського замикав простріл із лівого флангу, але Шевченко здійснив дивосейв ногами на лінії воріт. На тому й розійшлись.

У наступному турі ковалівський Колос проведе гостьове регіональне дербі проти київського Динамо, тоді як Олександрія прийматиме львівський Рух.Колос — Олександрія 0:0Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Ємець — Мілько — Ільїн (Цуріков, 89), Демченко, Оріховський (Паулаускас, 88), Топалов (Велетень, 74) — Безбородько (Рангел, 46).Шевченко — Копина, Логінов (Білошевський, 9, Кравченко, 78), Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець (Смирний, 62) — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 61), Костишин (Джевані, 62).Попередження: Безбородько — Кампуш