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Кривбас — Металіст 1925 3:0
Голи: Задерака, 5, Микитишин, 38, Луньов, 43

Кривбас: Маханьков — Бандейра (Понєдєльнік, 71), Сантіні, Стецьков (Бескоровайний, 70), Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик (Твердохліб, 78), Луньов (По, 78), Микитишин (Кожушко, 64) — Задерака.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков (Безуглий, 30), Імереков, Фарина, Капінус — Обіная (Вачіберадзе, 70) — Юсов, Гармаш — Юрченко — Фрімпонг (Борячук, 79), Сидоров (Бичек, 79).

Попередження: Жичиков, Імереков, Капінус