Україна
28 квітня 2024, 20:31
Кривбас не залишив шансів Металісту 1925
Команда Юрія Вернидуба зберігає чемпіонські амбіції, тоді як підопічні Віктора Скрипника поступово звикають до останнього місця в таблиці.
Кривбас — Металіст 1925, фото УПЛ
28 квітня 2024, 20:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Металіст 1925 3:0
Голи: Задерака, 5, Микитишин, 38, Луньов, 43
Кривбас: Маханьков — Бандейра (Понєдєльнік, 71), Сантіні, Стецьков (Бескоровайний, 70), Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик (Твердохліб, 78), Луньов (По, 78), Микитишин (Кожушко, 64) — Задерака.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков (Безуглий, 30), Імереков, Фарина, Капінус — Обіная (Вачіберадзе, 70) — Юсов, Гармаш — Юрченко — Фрімпонг (Борячук, 79), Сидоров (Бичек, 79).
Попередження: Жичиков, Імереков, Капінус