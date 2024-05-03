Україна

Дізнайся, де дивитися матч фіналу Кубку України.

У середу, 15 травня, полтавська Ворскла зустрінеться із донецьким Шахтарем у фіналі Кубку України.

Фінальний поєдинок турніру проходитиме на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Де дивитись матч Ворскла — Шахтар?

У прямому ефірі матч покаже телеканал ICTV2.

Нагадаємо, у півфіналах турніру Ворскла обіграла Полісся (1:0), а Шахтар був сильнішим за Чорноморець (4:1).

Для "гірників" це буде 20 фінал національного Кубка, з яких Шахтар виграв 13. Для Ворскли це буде третій фінал, з яких луганчани взяли один трофей у сезоні-2008/09, обігравши той же Шахтар з рахунком 1:0.

Нагадаємо, матч Ворскла – Шахтар відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.