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Олександрія — Рух 2:2
Голи: Михайленко, 4, 80 — Пастух, 26, Слюбик, 82

Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний (Сігеєв, 12, Погорілий, 83) — Калітвінцев, Ковалець, Костишин (Безерра, 73).

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес (Притула, 90+1), Підгурський, Пастух — Квасниця (Плюман, 76), Карабін (Теслюк, 85), Федор.

Попередження: Калітвінцев, Калюжний — Дідик, Слюбик, Роман