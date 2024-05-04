Україна
04 травня 2024, 14:59
Олександрія з дублем Михайленка втратила перемогу над Рухом
Команда Руслана Ротаня двічі була попереду за рахунком, але все одно трьох очок не здобула.
Олександрія — Рух, фото УПЛ
04 травня 2024, 14:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Рух 2:2
Голи: Михайленко, 4, 80 — Пастух, 26, Слюбик, 82
Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний (Сігеєв, 12, Погорілий, 83) — Калітвінцев, Ковалець, Костишин (Безерра, 73).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес (Притула, 90+1), Підгурський, Пастух — Квасниця (Плюман, 76), Карабін (Теслюк, 85), Федор.
Попередження: Калітвінцев, Калюжний — Дідик, Слюбик, Роман