Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку п'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 9 травня та розпочнеться о 15:30.

КОЛОС — ЗОРЯ

ЧЕТВЕР, 9 ТРАВНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Матч, який перенесли з самого екватора чемпіонату, дуже набув значущості буквально в останні дні. Металіст 1925, Оболонь і Верес синхронно виграли свої ігри – і Колос із Зорею, як наслідок, впритул наблизилися до зони перехідних матчів.

При цьому дистанції до фінішу майже не залишилося – і можна сказати, що переможець цієї гри вирішить собі питання порятунку. Не буде переможця – отже, Колос і Зоря до останнього туру варитимуться у цьому небезпечному казані.

Ще гра примітна “видатною” дуеллю двох “в. о.”. У Колосі другий матч на рівні профі проведе Поздєєв – перший закінчився із рахунком 0:5. У Зорі доопрацьовує сезон Юрій Коваль, який досяг виняткового (хоча для воєнного часу, може, й не дуже) досягнення: підвищення у статусі за невдалу роботу. Спортивний директор клубу спочатку помилився з Лалатовичем, потім із Кривенцовим – і після цього став ще й головним тренером.

Зрозуміло, що Коваль тренував раніше, але це було дуже давно – і, чесно кажучи, не дуже схоже, що він правильно повернувся до цієї справи. Зоря, маючи один із найсильніших складів у лізі, регулярно не добирає очок: якби, наприклад, вдалося взяти три очки з Оболонню, команда могла б почуватися набагато спокійніше.

А так доведеться, зокрема, страждати у Ковалівці. Велика проблема Зорі на конкретний матч – дискваліфікації Азіангбе та Яцика. Колос теж не обійшовся без втрати, але вона, чесно кажучи, бiльше формальна. Паулаускаса для того й брали, щоб він грав у основі – просто Вишняк не зміг його вписати у схеми і багато в чому через це поплатився своїм місцем. Будь-який тренер, який хоче досягти з Колосом максимальних результатів, має і без дискваліфікацій Безбородька думати, як би вписати форварда збірної Литви в основу.

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