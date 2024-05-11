Команда Желько Любеновича "горіла" 0:2 за ходом протистояння, але за заключні пів години забила тричі.
Ворскла — Минай, фото УПЛ
11 травня 2024, 15:42
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 90+6-й хвилині Феліпе Родрігес дос Сантос (Ворскла) не забив пенальті (воротар).
Ворскла:
Ворскла — Минай 2:3
Голи: Павлюк, 36, Глущенко, 55 — Ременяк, 68, Павлюк, 78 (авт.), Вітенчук, 90+11 (пен.)
Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула — Скляр (Челядін, 57), Сіссоко — Кане (Корнієнко, 81), Глущенко (Феліпе, 85), Мякушко (Нестеренко, 81) — Степанюк.
Минай:
Кемкін — Скиба (Семотюк, 62), Чуєв, Прокопчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько (Нємчанінов, 75), Ременяк — Кораблін (Гунічев, 46), Устименко (Корнійчук, 90), Вакула (Попов, 90).
Попередження: Степанюк, Челядін, Глущенко, Феліпе — Петько, Скиба