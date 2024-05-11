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Ворскла — Минай 2:3
Голи: Павлюк, 36, Глущенко, 55 — Ременяк, 68, Павлюк, 78 (авт.), Вітенчук, 90+11 (пен.)

На 90+6-й хвилині Феліпе Родрігес дос Сантос (Ворскла) не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула — Скляр (Челядін, 57), Сіссоко — Кане (Корнієнко, 81), Глущенко (Феліпе, 85), Мякушко (Нестеренко, 81) — Степанюк.

Минай: Кемкін — Скиба (Семотюк, 62), Чуєв, Прокопчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько (Нємчанінов, 75), Ременяк — Кораблін (Гунічев, 46), Устименко (Корнійчук, 90), Вакула (Попов, 90).

Попередження: Степанюк, Челядін, Глущенко, Феліпе — Петько, Скиба