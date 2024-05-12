Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 28-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 12 травня.

Насамперед висловлю надію, що перед усіма матчами цього дня пройдуть акції, присвячені Сергію Степановичу Савелію. Цей, без перебільшення, легендарний коментатор, який познайомив зі світом спорту цілі покоління вболівальників, заслуговує на визнання не менше, ніж Артем Франков. АВФ була присвячена акція перед матчем Динамо та Шахтаря у першому колі – сумні новини про ССС могли прийти надто пізно (щось метри почали нас залишати прямо перед “класичним”), та й була інша акція, присвячена ЗСУ – але сьогодні, сподіваюся, ніхто і ніщо не завадить присвятити коментатору символічну хвилину.

Олександрiя — Днiпро-1 Недiля, 12 травня, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Олександрія, загалом, тоне все впевненіше. На початку весни здавалося, що навіть млявого темпу команди вистачить, щоб випередити чотирьох суперникiв, кожен з яких перемагав приблизно раз на півроку. Але на фініші аутсайдери набрали темп, а Олександрія ніяк не може йому відповідати. Цікаво, чи не коштуватимуть місця в лізі два незабиті пенальті наприкінці різних матчів. З ними у команди Ротаня було б на чотири очки більше.

Проблема із розряду “тут і зараз”: дискваліфікація Калітвинцева-молодшого на надважливу гру з Дніпром-1. Про недооцінку суперника навіть говорити смішно: Максимов тому й погрожував своєю відставкою, що хоче вигравати кожен матч – хоча б заради власного его. І, прямо скажемо, не в тій формі оборона Олександрії (у трьох матчах із чотирьох останніх пропускала по два), щоб на замовлення стримати Гуцуляка та компанію. А попереду Калiтвiнцева сильно не вистачатиме.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний — Безерра, Ковалець, Костишин

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сваток, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Гаджиєв, Лєднєв, Очеретько — Філіппов.

прогноз 1:2

НЕДIЛЯ, 12 ТРАВНЯ, 15:30. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

На мою думку, саме в цьому матчі зійдуться дві команди з найгіршими оборонами в лізі. Металіст 1925 найгірший практично за фактом: 49 пропущених – це впевнене “лідерство” у лізі, а десять матчів цього року включили у собі 21 гол у воротах Мозiля/Сидоренка. У Чорноморця “всього” 43, але він “наздоганяє”: 6 останніх ігор у одеситів принесли Варакуті 14 пропущених. І п'ять поразок.

Ці поразки наблизили до небезпечної зони і Чорноморець. Відповідно, ми маємо всі шанси побачити гарячу, але абсолютно “безголову” гру, в якій атака явно переграватиме оборону. Адже атака в обох команд як мінімум непогана: у харків'ян взагалі зірки місцевого масштабу, Гармаш та Юрченко, та й у Чорноморця дуже класні Бадібанга, Штогрін, Авагімян.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бойчук, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян, Штогрін

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок, Обіная — Юсов, Гармаш — Борячук, Сидоров

прогноз 2:2

КРИВБАС — ПОЛIССЯ

НЕДIЛЯ, 12 ТРАВНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Чи зробить Кривбас шаг до медалей вже сьогодні? Він грає після Дніпра-1, але, звісно, Вернидуб готує команду так, щоби зробити потрібні кроки своїми ногами. А це буде непросто: Полісся може наздогнати Рух за очками і битися, наче у найважливішій грі в житті. У житомирського клубу дискваліфікований Кравченко, але це не дуже велика втрата: Микита рідко виходить у стартовому складі.

Ми маємо всі шанси побачити дуель двох команд, які активно пресингують: Полісся стало таким за нового тренера, а команди Вернидуба не змінювали цьому принципу майже ніколи. Щось більше сказати дуже складно: все-таки на саму тактику Кривбасу дуже сильно впливатиме гра, яка закінчиться близько 15:00 (якщо, звичайно, тривоги не затягнуть її). В одній ситуації Кривбасу буде потрібна перемога, в іншій вистачатиме нічиєї. Втім, Поліссю за будь-яких розкладів потрібно атакувати, й Вернидуб може скористатися цією відкритістю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Маханьков — Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Соса — Кожушко

Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко — Петряк, Мустафаєв, Назаренко — Фортюне