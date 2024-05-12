Україна

Рестарт зустрічі — 13:00.

Матч 28 туру УПЛ Кривбас — Полісся сьогодні продовжено не буде.

За взаємною згодою обох клубів матч буде дограно завтра, в понеділок, 13 травня, починаючи з 38-ї хвилини.

Рестарт зустрічі – 13:00. Гру перервала повітряна тривога за рахунку 0:1 на користь гостей, гол в активі Вячеслава Танковського на 25 хвилині.

Зазначимо, що власники квитків і абонементів на сьогоднішній поєдинок завтра матимуть повноцінний допуск на стадіон.