Рестарт зустрічі — 13:00.
Кривбас - Полісся, ФК Кривбас
12 травня 2024, 21:59
Матч 28 туру УПЛ Кривбас — Полісся сьогодні продовжено не буде.
За взаємною згодою обох клубів матч буде дограно завтра, в понеділок, 13 травня, починаючи з 38-ї хвилини.
Рестарт зустрічі – 13:00. Гру перервала повітряна тривога за рахунку 0:1 на користь гостей, гол в активі Вячеслава Танковського на 25 хвилині.
Зазначимо, що власники квитків і абонементів на сьогоднішній поєдинок завтра матимуть повноцінний допуск на стадіон.