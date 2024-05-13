Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 28-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 13 травня.

КОЛОС — ЛНЗ

ПОНЕДIЛОК, 13 ТРАВНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Ємець, Оріховський, Демченко, Цуріков — Велетень, Рангел, Топалов

ЛНЗ: Кучеренко — Каплієнко, Саліху, Муравський, Стасюк — Рибалка, Бойко — Яшарі — Прядун, Пасіч — Молло Бессала

Золотий, срібний та бронзовий призери чемпіонату вже визначилися, визначились і володарі багатьох інших місць – відповідно, пішли матчі, в яких щось треба лише одній із команд.

І хто б міг подумати, що у дуелі Колоса та ЛНЗ у 28-му турі командою, яка “курить”, буде ЛНЗ. Адже вони досить погано розпочали сезон, поміняли тренера – але після цього їх було не зупинити. Команда дуже, дуже впевнено захистила місце у вищій лізі – можна сказати, що через слабкий старт втратила можливість битися за єврокубкову зону.

А ось Колос, звісно, йде вниз. Іде вниз, при тому, що в таблиці номінально найкращих оборон вона на другому місці. Та могла і на першому бути: лише п'ять м'ячів від Динамо зробили захист ковалівців не найброньованішим у лізі. Але Колос дуже, дуже мало забиває: із 18 голами у 27 матчах він і має бути якщо не останнім, то десь дуже низько. Втім, якщо Колос не забиває вже 273 хвилини, то ЛНЗ 188 теж, м'яко кажучи, не феєрично. Так що...

прогноз 0:0

ПОНЕДIЛОК, 13 ТРАВНЯ, 18:00. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УНIАН

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Хахльов, Жуніньйо, Мишньов — Антюх, Герреро, Кирюханцев

Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Яго, Шарай — Гайдучик

Зоря саме перемогою над Колосом гарантувала собі ще один сезон в УПЛ де-факто. Щодо де-юре ще трохи доведеться почекати, але потрібно, щоб зійшовся абсолютно неймовірний пасьянс подій для попадання команди Коваля в зону перехідних матчів. Тут і перемоги Оболоні над все ще мотивованими Ворсклою та Олександрією, і перемога Ворскли над ЛНЗ, і виграш Олександрії на полі Вереса – і, звичайно, суцільні поразки самої Зорі. Але ось що цікаво: саме нічиєю з Вересом луганці гарантують собі ще сезон в УПЛ де-юре. Тоді сам Верес втратить можливість наздогнати Зорю за очками, а Оболонь у найкращому разі наздожене, але все одно поступатиметься – за особистими зустрічами. Таким чином, ми отримуємо ситуацію, за якої нічия для обох команд дорівнює позитивному результату. Зоря нічиєю знімає всі питання, ну а Верес просто надто слабко грає на виїзді (одна перемога за весь сезон у виїзних матчах), щоб обґрунтовано претендувати на більше. Чекаємо на обережну, закриту гру і тут.