Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 травня 2024 року.
КОЛОС — ЛНЗ, ФОТО УПЛ
13 травня 2024, 20:26
ЛНЗ убезпечив себе від перехідних матчів перемогою над Колосом.
У той самий час команда Олександра Поздєєва ризикує опинитись у небезпечній зоні.
Огляд матчу:
Колос — ЛНЗ 1:3
Голи: Бондаренко, 24 — Молло, 44, Наумець, 62, Ейнел, 67
Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець (Гончаренко, 72), Цуріков — Ільїн (Салабай, 73), Оріховський (Криворучко, 72), Демченко, Топалов — Велетень (Гусол, 85), Рангел (Паулаускас, 86).
ЛНЗ: Пеньков — Муравський, Саліху, Каплієнко — Стасюк (Наумець, 61), Бойко (Насонов, 82), Тілль, Яшарі, Г. Пасіч (Тищенко, 81) — Молло (Хобленко, 61), Ейнел (Шестаков, 77).
Попередження: Демченко, Салабай — Каплієнко, Ейнел, Насонов.