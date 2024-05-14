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Керманич Ворскли висловився про майбутній фінальний матч Кубка України проти Шахтаря.

У фіналі цього розіграшу Кубка України на нас чекає протистояння між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем, які вже зустрічалися між собою у вирішальному раунді цього турніру в 2009 году — тоді перемогу здобули "зелено-білі" з рахунком 1:0.

Головний тренер Ворскли Сергій Долганський поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "гірниками", які в поточній кампанії стати тріумфаторами української Прем'єр-ліги.

"По-перше, ми розуміємо, завдяки кому ми з вами тут знаходимося, тому велика подяка та велика повага до людей, які захищають нашу батьківщину. Минулого року ми навіть не думали і не мріяли про це, тож усе – завдяки їм. І ця гра буде присвячена саме їм.

Що ж до матчу, то це фінал. Для таких команд, як Ворскла, фінал – це подія великого масштабу. Це Шахтар, може, грає через рік чи щороку фінали, а для нас це подія, яка творить історію нашого клубу. Тут навіть нема про що говорити: це подія, задля якої ми взагалі граємо у футбол, і це велика мотивація для нас всіх. Немає значення все, що було до цього, має значення лише одна гра, яка вирішує все. Зараз усі в строю, усі готуються до гри, тому розраховуємо на всіх гравців, які є в обоймі.

Фінал Кубка України-2009, який виграла Ворскла? У той час Шахтар став володарем Кубка УЄФА, і шансів нам ніхто не давав зовсім. Загалом ніхто не розраховував на це. Розумієте, у таких іграх важлива мужність. Не страх програти, а мужність перемагати. І в тій команді, що тоді грала, це було. Але це зовсім інші історії. Зараз інші гравці: інший Шахтар, інша Ворскла. Тому треба дібрати інші слова: немає значення, у кого які шанси, має значення те, з яким серцем ти виходиш на поле", — цитує слова Долганського офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, фінал Кубка України між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.