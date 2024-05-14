Україна

Голкіпер Шахтаря висловився про майбутній фінал Кубка України проти Ворскли.

У фіналі цього розіграшу Кубка України на нас чекає протистояння між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем, які вже зустрічалися між собою у вирішальному раунді цього турніру в 2009 году — тоді перемогу здобули "зелено-білі" з рахунком 1:0.

Воротар "гірників" Дмитро Різник поділився очікуваннями від майбутнього матчу зі своїм колишнім клубом.

"Це фінал, можна сказати, фінальна гра нашого сезону, тож хлопці розуміють, що це відповідальний матч і треба викластися на максимум та досягти свого результату.



Кубок кожен хоче підняти знову і порадіти ще раз, тому ми налаштовувалися одразу на іншу важливу гру. Емоційно ми дуже добре готові.



Я казав ще раніше, що справді за межами футбольного поля маю теплі стосунки з усіма – і з гравцями, і з персоналом. Але коли ми виходимо на поле, то в нас свої завдання. Ми дві різні команди, кожна хоче підняти кубок, тому я над всім цим не замислююся.

Нагадаємо, фінал Кубка України між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. У прямому ефірі матч покаже телеканал ICTV2.