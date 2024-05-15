Україна

Кривбас зіграє у відбору в Лігу Європи, а п'яте місце чемпіонаті України братиме участь в кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

У фінальному матчі Кубка України донецький Шахтар здобув перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0 та виграв другий для себе трофей за підсумками поточного сезону.

У разі тріумфу в КУ Ворскла отримала б місце в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, проте через перемогу "гірників", які вже гарантували собі участь у Лізі чемпіонів, кількість єврокубкових місць в українській Прем'єр-лізі поточного сезону збільшилося.

Отже, команда, яка фінішує у турнірній таблиці чемпіонату України за підсумками сезону-2023/24 гратиме в єврокубках у кампанії-2024/25.

Таким чином, маємо наступну ситуацію:

1. Шахтар на правах чемпіона зіграє у Лізі чемпіонів (плей-оф відбору або пряма путівка до основного раунду, якщо Реал Мадрид обіграє Боруссію Дортмунд в фіналі цієї ЛЧ);

2. Динамо Київ на правах "срібного" призера зіграє у Лізі чемпіонів (другий кваліфікаційний раунд);

3. Кривбас на правах "бронзового" призера на стартує у Лізі Європи (третій кваліфікаційний раунд);

4. Дніпро-1, львівський Рух та житомирське Полісся боротимуться за дві путівки у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Україна матиме п'ять представників у єврокубках: двох — у Лізі чемпіонів (одного — у другому кваліфікаційному раунді, одного — у плей-оф раунді відбору або пряма путівка), одного — у Лізі Європи (у третьому кваліфікаційному раунді) та двох — у Лізі конференцій (у другому кваліфікаційному раунді).