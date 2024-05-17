Україна

Вічна пам'ять і шана Герою!

У пресслужбі київського Динамо повідомили, що 23-річний фанат столичного клубу Олександр Комаров загинув у ході війни з рф.

Олександр мав позивний "Динамо", оскільки саме цю команду любив все своє життя, постійно відвідував стадіон.

"Останніми місяцями, коли мав змогу – дивився матчі улюбленої команди і радів за кожну перемогу. Це давало йому віру і надію, і додавало позитивних емоцій. Казав, що коли буде ротація – зробить все, аби потрапити на матч улюбленої команди...", — йдеться в офіційній заяві "біло-синіх".

Редакція Football.ua висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя.