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Football.ua представляє прев'ю до матчу 29-го туру, який пройде 18 травня і розпочнеться о 15:30.

У рамках матчу 29-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Кривбасом та Динамо, яке пройде на домашньому стадіоні київської команди.

Субота, 18 травня, о 15:30. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на телеканалі 2+2 та YouTube

Ми живемо в епоху, коли челенджі можуть зібрати сотні мільйонів переглядів та залучити принципово нову аудиторію. У зв'язку з цим головна ідея, яка спадає на думку в контексті цієї гри: а чи на вийти Кривбасу та Динамо на матч з медалями на шиях?

Перший матч туру – номінально найстатутніший, але також найменш інтригуючіший. Динамо достроково друге, Кривбас достроково третій – ну а Шахтар достроково перший, божевільна боротьба на всіх рядках нижче “компенсувалася” наддостроковим розподілом медалей. Тому гра Динамо та Кривбасу виглядає таким собі показовим виступом, як у фігурному катанні.

Зрозуміло, що з медалями ніхто не виходитиме, це вже двадцять років, як заборонено, як і будь-які ланцюжки, сережки, персні etc. на футболістах – але загалом гра інтригує не результатом, як таким, а тим, що ми побачимо “з додаткової програми”. У обох команд дуже глибокий склад: у Динамо традиційно сьогоднішні дублери – це завтрашні збірники, а Кривбас тому і став третім, що має гравців на два склади. У команди немає таких зірок, як Пiхальонок та Сваток, але коли Дніпро-1 у кожному турі змушений задіювати юніорів, він приречений відстати на довгій дистанції.

От і подивимося, кому дадуть шанси Шовковський та Вернидуб. Караваєв, наприклад, у принципі має бути ображений на тренера: позицію правого захисника у збірній не закрито ніким з топів, і якби Олександр грав більше, то поїхав би на третій чемпіонат Європи поспіль. Зараз про це й мови не йде, але свій шанс продемонструвати, що він не гірший за тезку Тимчика, Караваєв заслужив. Дубінчак після гольової помилки Вівчаренка в принципі заслужив свій шанс; Пономаренко вийшов на заміну проти Колоса та одразу забив – може, йому варто на таку гру вийти в основі? Але тут, звичайно, важлива межа: тому ж Ванату, наприклад, напевно хочеться стати найкращим бомбардиром.

Загалом, чекаємо на шанси для всіх тих, хто недограв по ходу сезону – в розумних межах. У Кривбасу ситуація інша: там більше ситуацій, коли є не так основні та запасні, як конкуренція за кожну хвилину. Найпромовистіший доказ цього: минулого туру найкращий бомбардир команди, Олег Кожушко, не зіграв ні секунди. Бандейра чи Понєдєльнiк? Безкоровайний чи Сантіні? Задерака чи Соса? Микитишин чи Кожушко? Вибір у Вернідуба дуже багатий, і коли, як не зараз, експериментувати та давати шанси.

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