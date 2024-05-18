Україна

Півзахисник Вересу прокоментував прийдешній матч проти Олександрії.

Рівненський Верес у рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги проведе домашнє протистояння проти Олександрії.

Півзахисник "червоно-чорних" Дмитро Шастал напередодні гри розповів про стан власної команди.

"За Олександрію свого часу я відіграв більше трьох років. Але особиста принциповість — ніщо у порівнянні з метою команди. Це зараз важливіше за будь-які принципи. Олександрію охарактеризував би, як комбінаційну команду з яскравими особистостями.

Звичайно, відповідальність перед грою колосальна. Але це може як і тиснути на команду, так і окриляти її. Цей матч обіцяє бути вогняним, а наші вболівальники зроблять його тільки більш гарячим. Настрій один — здобути дорогоцінні очки, які зараз на вагу золота. Думки тільки про це.

Щодо акції клубу до Дня вишиванки — це дуже круто. Вишиванка — це крутий сучасний український атрибут, вартий того, щоб носити його більше ніж один раз на рік. Моя вишиванка родом з Галичу, що на Івано-Франківщині. Це моя гордість, обов’язково продемонструю її на грі", — заявив український виконавець.

Матч Верес— Олександрія відбудеться 19 травня, о 15:30.