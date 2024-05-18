Україна

Півзахисник Руху прокоментував прийдешню гру проти Чорноморця.

У рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух прийматиме одеський Чорноморець.

Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух розповів про стан його команди.

"У всіх у команді хороший настрій і кожен з нас розуміє, що залишилось два тури до кінця чемпіонату, у яких необхідно перемагати.

Чорноморець — це хороша команда, яка добре фізично підготовлена. Одесити схожі на нас за ігровим стилем, тож думаю, що це буде цікавий матч. Ми вже проаналізували поєдинок першого кола й виокремили свої помилки та вдалі дії.

Сподіваюсь, Рух у неділю покаже все на що команда здатна та здобуде позитивний результат.

Про номінацію на нагороду Golden Boy я дізнався з клубних соцмереж — побачив там пост. Дехто з партнерів привітав із цим. Звісно, приємно, але я не звертаю особливої уваги на це, бо важливо продовжувати працювати далі – попереду у Руху важкі матчі проти непростих суперників", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Чорноморець відбудеться 19 травня, о 15:30.