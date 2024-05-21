Україна

Бразильський центрбек не грав за "гірників" із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Центральний захисник донецького Шахтаря Вітао, який виступає на правах оренди за бразильський Інтернасьйонал, може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на ABC.

За інформацією джерела, у 24-річного бразильця спливає контракт із "гірниками" влітку цього року, і Реал Бетіс розпочав із ним переговори щодо потенційного переходу.

Зазначається, що "зелено-білі" слідкують за Вітао вже протягом кількох місяців, бажаючи підсилити позицію центрального захисника.

Нагадаємо, що Вітао з квітня 2022 року футболіст на правах оренди грає за Інтернасьйонал, за який він зіграв 109 матчів та забив 3 голи.