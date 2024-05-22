Україна

У клубі розраховують на досвідченого виконавця.

Атакуючий півзахисник Кирило Ковалець оновив свою угоду з Олександрією, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Раніше контракт 30-річного українця втрачав чинність наприкінці поточного сезону. Тепер його угода дійсна до кінця травня 2027 року.

Протягом нинішньої кампанії Ковалець взяв участь у 22 матчах Олександрії у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами.

У наступному, останньому турі (30) УПЛ-2023/24 Олександрія гостюватиме в Оболоні. Матч відбудеться у суботу, 25 травня (початок — о 15:30 за київським часом).